Kédougou : Un ressortissant malien tombe avec 230 tiges d'explosifs et 60 détonateurs électriques

D’après l’Observateur, c’est lors de leurs patrouilles régulières que les pandores ont mis la main sur un ressortissant malien faisant mouvement avec sa moto entre les villages aurifères de Diyabougou-Tenkoto. Le journal, de préciser que l’homme en question transportait un sac de riz dans lequel il dissimulait 230 tiges d'explosif et 60 détonateurs électriques. C'est au village de Mamakhono qu'il a été interpellé, après une longue course poursuite. Identifié comme étant un orpailleur malien du nom de F. K, il a été conduit dans les locaux de la brigade de Sabodala. Cuisiné, il a déclaré avoir acquis ces explosifs au village de Soréto à la frontière malienne. La saisie et la personne interpellée sont mises à la disposition du procureur de Kédougou, Baye Thiam.





























































