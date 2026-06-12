Keur Massar : Un taximan remet 15 kg de chanvre indien à un policier infiltré de la BRS de Dakar

La brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar de l'OCRTIS a réalisé, dans la nuit du mercredi 10 juin 2026, une saisie importante de drogue à Keur Massar, aux abords du rond-point Sedima. Un taximan a été interpelé alors qu'il livrait 15 kg de chanvre indien à un policier infiltré qu'il prenait pour un client.





Tout a commencé par l'exploitation d'une information faisant état des activités d'un certain « I. », chauffeur de taxi actif dans le transport et le trafic de drogue. Selon la source, l'individu devait quitter Nguekhokh à destination de Dakar pour livrer une commande.







Fort de ce renseignement, un agent infiltré de la BRS de Dakar est parvenu à passer commande de quinze blocs de chanvre indien, soit 15 kg, au prix de 100 000 F CFA le bloc, par l'intermédiaire d'un certain Aldiouma.

Le rond-point Sedima de Keur Massar avait été retenu comme point de livraison où une équipe de la BRS a été déployée.

Vers 23 h 30, un taxi jaune-noir s'est immobilisé au point convenu. À son bord se trouvait I. Ndiaye, né en 1978. Il sera interpelé par les agents en possession des 15 kg de chanvre indien. La fouille corporelle a révélé qu'il détenait la somme de 20 000 F CFA ainsi qu'un téléphone portable.





Interrogé sur la provenance de la drogue, I. Ndiaye a catégoriquement nié en être le propriétaire, affirmant agir pour le compte d'un certain Aldiouma, domicilié à Campement Guékhokh, sans autres précisions.

La drogue, le téléphone portable et le taxi ont été mis sous scellés. Le suspect, à qui ses droits ont été notifiés, notamment celui d'être assisté par un conseil de son choix, a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue. Le procureur Saliou Dicko a été informé de l'affaire.













































































seneweb