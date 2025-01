Khaby Lame reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République a reçu en audience, ce vendredi après-midi, l’illustre créateur de contenu et icône mondiale Khaby Lame, récemment désigné ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF pour la cause des enfants.



Accompagné des directeurs des bureaux pays et régional de l’UNICEF, Khaby Lame a exprimé sa volonté de défendre les droits des enfants et de promouvoir leur éducation ainsi que leur bien-être.



Le Président Faye a remercié ce jeune ambassadeur pour son action exemplaire et son attachement profond à sa terre natale, le Sénégal.



En félicitant Khaby Lame, le Chef de l’État a rappelé que soutenir les enfants, c’est investir dans l’avenir du pays. Il a réaffirmé la détermination du Gouvernement à renforcer les initiatives en faveur de la protection et du développement de tous les enfants, où qu’ils se trouvent au Sénégal.