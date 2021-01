Khalia Sall à Darou Mousty et Médina Baye

Dakarposte a appris que Khalifa Sall accompagné d'une forte délégation s'est rendu à Médina Baye et à Darou Moukhty. Il nous revient que c'était aux fins de présenter ses condoléances aux Khalifes respectifs Serigne Mahi Ibrahim Niasse Khalif Général des Niassene et Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang Khalife de Darou Moukhty , suite aux décès de Seyda Mariama Niasse et de Serigne Abass Mbacké.