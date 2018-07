Khalifa Sall en appel : Le jugement sera rendu le 30 août prochain

C'est le début de la fin pour Khalifa Sall. Le président de la Cour d'appel de Dakar a bouclé les débats d'audience pour fixer la date de son délibéré, malgré l'absence de Khalifa Sall et de ses avocats. Dans un système avec un juge et deux assesseurs, ils seront trois magistrats à délivrer un jugement à une date ultérieure : le 30 août 2018.



Ce lundi, le juge Demba Kandji a écouté les dernières plaidoiries et le réquisitoire du procureur général Lansana Diabé. Cette dernière ligne droite dans le procès du Maire de Dakar a été marquée par l'intervention du représentant du ministère public, qui a pris la parole en dernier, pour boucler la phase des plaidoiries.



Bien avant celà, le président de la Cour d'appel a potassé des dizaines de pages de dossier. Le parquet, les parties civiles et la défense ont remis leurs conclusions écrites au tribunal, qui rendra son verdict d'ici un mois.



En attendant, le parquet général a demandé la confirmation du jugement en première instance. Pour sa part, l'Etat sollicite une réparation, c'est-à-dire 1 milliard 830 millions de francs Cfa pour le préjudice matériel et sur le plan moral, la somme de 5 milliards. Au total, la partie civile veut recouvrer la somme de 6 milliards 830 millions...



dakaractu