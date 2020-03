«Khalifa Sall n’est pas maitre de son destin politique»

Condamné en août 2018 à cinq ans d’emprisonnement pour «faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les deniers publics» dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar puis élargi de prison le 29 septembre dernier après une grâce présidentielle, l’ancien député-maire de Dakar, Khalifa Sall ne serait toujours pas totalement maitre de son destin politique.



L’avis est du professeur en Sciences politiques, Moussa Diaw. Interpellé hier, mercredi 11 mars sur la sortie de l’ex-maire de Dakar qui a déclaré, selon quotidien l’As, devant ses partisans lors d’une rencontre à la mairie de Diepppeul Derklé qu’: «il est temps de retrouver le terrain après les visites de proximité…», l’enseignant chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint louis est formel en soutenant: «Pour l’instant, il n’est pas maitre de son destin politique parce qu’il y’a une pesanteur judiciaire sur lui compte tenu de son casier judiciaire qui est encore entaché». Poursuivant son analyse, le professeur Moussa Diaw va même plus loin en affirmant que Khalilfa Ababacar Sall «prendrait trop de risques en affichant ses intentions alors que son problème n’est pas encore réglé».



«Le contexte actuel n’est pas favorable. Si jamais, il s’aventure à mener le combat contre la majorité en prenant une position contre par rapport à des situations politiques, il risque de compliquer sa situation tout simplement parce que l’initiative en matière judiciaire relève de la majorité», a prévenu l’enseignant en Sciences politiques.

«Si elle (majorité) veut tourner la page des problèmes judiciaires qui pèsent sur un certain nombre de leaders politiques, c’est elle qui proposera une loi d’amnistie et ce sera à l’avantage de Khalifa Sall. Mais si jamais, il opte pour la radicalisation, il va griller cette chance», a encore ajouté le professeur Diaw.



Par ailleurs, revenant sur le sens des propos prêtés à l’ancien maire de Dakar, Moussa Diaw relativise en soulignant «quand, il parle de destin politique, je pense que c’est au niveau de son action dans l’espace politique sénégalaise qu’il fait allusion. Autrement dit, il va prendre des initiatives, s’organiser et être présent sur le terrain politique. Prendre position par rapport à des questions en rapport avec les citoyens sénégalais et donner son avis sur les problèmes d’actualité, faire des propositions».





























sud quotidien