Khardiata Tandian et la fausse recommandation du Président Diomaye

Khardiata Tandia est accusée d’avoir envoyé une fausse lettre de recommandation du Premier ministre, Ousmane Sonko, à l’administrateur du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE) en vue de son recrutement.



Enquêtant sur cette affaire, la DIC découvre que la dame a accompli une autre manœuvre frauduleuse. Sur son téléphone, les policiers découvrent le projet d’une autre lettre de recommandation où l’expéditeur demande au directeur général de l’Asepex, prétendument sur instruction du Président Diomaye Faye, de la réintégrer dans ses services.



La lettre en question porte l’entête de la présidence de la République. Elle est datée du 1er juillet 2024, selon Libération qui l’a divulguée dans son édition de ce lundi 17 mars. Nous vous proposons ci-dessous le contenu de la fausse correspondance du Palais.



«Sur instruction de son Excellence, le Président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ces recommandations ont été établies pour votre information en votre qualité de directeur général de l’Asepex. Monsieur le Président de la République demande à ce que Madame Khardiata Tandia soit rappelée à réintégrer l’Asepex en tant que conseillère spéciale et Directrice de la promotion de l’intelligence économique et commerciale.



«Pour votre information, Madame Tandia est un élément clé du projet qui a contribué à notre accession au pouvoir. Elle avait été injustement accusée parce que détenant des informations (Secrets d’Etat) qui pouvaient faire tomber cet État gabegique. C’est une cadre hors pair dotée d’éthique et de déontologie, maîtrisant tous les dossiers de la structure. Elle vous prêtera main forte et vous accompagnera à l’atteinte des objectifs fixés par le projet dans le cadre des exportations.





«Des rapports détaillés sont sur la table du Chef de l’État mettant en relief une gestion gabégique de la structure (…). Un système est actuellement en place pour mettre à terre la structure dans le seul but de convoquer votre incapacité à gérer la structure. Dès la réception de cette missive, bien vouloir convoquer Madame Khardiata Tandia immédiatement afin que vous puissiez vous entretenir avec elle et déterminer les termes de son contrat. Le président de la République compte sur votre diligence et votre discrétion pour appliquer ces recommandations et vous signale que ces informations ne sont ni à divulguer ni à discuter avec qui que ce soit parce que vous concernant directement.«Le président de la République compte énormément sur votre duo pour relever tous les défis et atteindre tous les objectifs fixés. Il vous réitère sa confiance et vous souhaite bonne chance et pleins succès pour vos missions.»





























































Rewmi