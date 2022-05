"Kidnapping" de Lissa Tine de Réfane : Son ex-époux arrêté par la SR de Colobane

Réfane, une localité du département de Bambey, est nostalgique de sa fille ! Lissa Tine, âgée d’une vingtaine d’années, avait quitté le Baol depuis le 14 avril 2019 sans jamais y retourner.



Ainsi, la famille de la dame divorcée et mère d’une fille de 2 ans accuse son ex-mari de l'avoir kidnappée. Cette rocambolesque affaire a soulevé l’ire dans la commune de Réfane. La tristesse et l’inquiétude ont atteint son paroxysme dans la famille Tine, où leur désir le plus ardent aujourd’hui, est de retrouver leur fille.



La mère de la victime n’a pas mis de gants, en 2020, pour accuser Modou Yade d’avoir séquestré sa fille. «Son ex-mari l’avait invitée à Dakar pour récupérer la ration alimentaire de leur fille. Les enquêteurs avaient constaté que le dernier coup de fil qu’elle avait reçu provenait de cet homme. Ces derniers avaient localisé son appareil cellulaire chez son ex-époux situé à la Sicap Mbao, avant qu'il ne s'éteigne», avait indiqué Yacine Ngom.



‘’L'histoire du mariage éphémère’’



Lissa Tine passait les grandes vacances auprès de son père à Colobane (Dakar) où elle a connu Modou Yade. Ainsi, ils ont décidé de s’unir pour le meilleur et pour le pire. Mais le couple avait volé en éclats, six mois plus tard. Divorcée, elle quitta le domicile conjugal, à Touba.



"Modou voulait remarier ma fille, mais nous avons rejeté à trois reprises sa demande", avait expliqué Yacine Ngom.