"Kilifeu", Simon et leur accusateur extraits aujourd'hui de leurs cellules pour une audition dans le fond...Une demande de mise en LP sera introduite pour les deux "Y'en a marristes"...

Dakarposte a appris de bonnes sources que les rappeurs "Kilifeu", Simon et leur accusateur seront acheminés sous bonne escorte ce mardi 5 octobre 2021 au niveau du redouté bureau du magistrat instructeur. Du moins, sauf revirement.



En clair, il nous revient qu'ils seront "cuisinés" (entendus) par le juge du deuxième cabinet à partir de 11h.



Dakarposte a, en outre, appris que leurs conseils (ceux de Kilifeu et Simon) entendent saisir l'opportunité aux fins d'introduire une demande de mise en liberté provisoire.

Le juge accédera t'il à leur requête? Mystère et boule de gomme.

Les prochaines heures nous édifieront bien...



Pour rappeler, ils sont poursuivis, entre autres délits, pour faux dans un document administratif, tentative de trafic contre Kilifeu et X, complicité de corruption, complicité de tentative de faux et complicité de trafic de migrants.





Affaire à suivre...





