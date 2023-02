L’exciseuse Djidéré Baldé, la grande mère de la fillette en question Khadiatou Baldé et la mère de la victime Maoundé Mballo, ont toutes fait face au juge pour répondre des délits de "mutilation génitale féminine et de complicité".



Kolda : Trois femmes condamnées pour excision

lundi 20 février 2023 • 125 lectures • 0 commentaires



SOCIÉTÉ 1 HEURE Taille

Kolda : Trois femmes condamnées pour excision



PUBLICITÉ

La mutilation génitale féminine continue de faire toujours des ravages dans le fouladou. En effet, trois femmes ont été condamnées à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Kolda pour avoir excisé une fillette de 08 mois.



L’exciseuse Djidéré Baldé, la grande mère de la fillette en question Khadiatou Baldé et la mère de la victime Maoundé Mballo, ont toutes fait face au juge pour répondre des délits de "mutilation génitale féminine et de complicité".



Devant la barre du tribunal de grande instance de Kolda, les trois dames ont reconnu les faits pour lesquels elles sont poursuivies. Cependant, elles soulignent avoir commis cet acte par ignorance des lois du pays concernant cette pratique qui date de la nuit des temps. "Nous ne savions pas que l’excision est interdite au Sénégal" disent elles avant de demander la clémence.



Elles écopent finalement de 6 mois de prison avec sursis. Une occasion saisie par la cour pour sensibiliser ces femmes sur les conséquences néfastes de cette pratique sur la santé de la femme.























































igfm