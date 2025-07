Visite à la Maison Blanche : TRUMP ET SES 5 MAJORS

Donald Trump était face à son 5 majeur, qui a surtout vanté les richesses de son sous-sol pour appâter le Président américain, réputé pour sa diplomatie de business. Premier à s’exprimer, Mohamed Ould Ghazouani a souligné que son pays a de nombreuses opportunités à offrir. «Nous avons des minerais, des terres rares, des minerais rares. Nous avons du manganèse, de l’uranium, et nous avons de bonnes raisons de penser que nous avons du lithium et d’autres minerais», a déclaré le Président mauritanien. «Le Gabon est un pays riche», a déclaré, de son côté, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, avant d’ajouter : «Nous avons plus de deux millions d’habitants et une grande diversité de matériaux bruts, des réserves de pétrole et de gaz, et nous voudrions que ces ressources soient exploitées.»

Selon l’Institut géologique américain (Usgs), le Gabon était, en 2023, le deuxième plus gros producteur mondial de manganèse, un minerai essentiel pour la fabrication de batteries, derrière l’Afrique du Sud. «Le Liberia est un ami de longue date des Etats-Unis et nous croyons en votre politique visant à rendre sa grandeur à l’Amérique. Nous tenons à vous remercier infiniment pour cette opportunité», dit le Président Joseph Boakai du Liberia, qui a plaidé en faveur des investissements américains dans son pays. Evidemment, Trump a été impressionné par son niveau d’anglais et a demandé où Boakai avait acquis ses compétences linguistiques. «Quel bon anglais !», a dit Trump. «Où as-tu appris à parler si bien ?»

Boakai sembla rire. «Au Liberia ?», demanda Trump. «Oui», répondit Boakai. «C’est très intéressant», a déclaré Trump. «J’ai des gens à cette table qui ne parlent pas aussi bien.» Fondé en 1822 comme colonie pour les Noirs américains libres, le Liberia a l’anglais comme langue officielle.

En tout cas, il s’agit d’une nouvelle relance après l’indifférence de son premier mandat pour l’Afrique. Cette rencontre arrive dans un contexte de démantèlement officiel de l’Usaid, qui a plombé de nombreux pays africains. La nouvelle doctrine de Tump, une diplomatie basée sur des principes transactionnels, est en cours à Washington, notamment pour ces pays riches en minerais, en or ou en terres rares, des composants critiques pour l’économie mondiale, particulièrement les appareils électroniques ou véhicules électriques.





























































Le Quotidien