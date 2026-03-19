Korité 2026 : La famille omarienne célèbre l'Aïd el-Fitr ce vendredi 20 Mars

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prière de l’Eid Al Fitr (Korité)

La Cellule de communication de AHBAB (Les Amis d’El Hadj Oumar) et de la RABITA informe les fidèles musulmans que Thierno Madani Mountaga Tall, Khalife de Thierno Mountaga Tall et serviteur de la Communauté Oumarienne, effectuera la prière de l’Eid Al Fitr (Korité) demain à 9h30 à la Mosquée Oumarienne.

La prière sera dirigée par Imam Thierno Saidou Mountaga Tall.

À cette occasion bénie, le Khalife adresse ses vœux les plus sincères à l’ensemble de la communauté musulmane. Il prie Allah (SWT) d’accepter notre jeûne, nos prières et nos actes de dévotion, et de nous couvrir de Sa miséricorde infinie.

Il implore également le Tout-Puissant de raffermir notre foi, de renforcer l’unité entre les croyants et d’accorder paix, santé et prospérité à tous.



Eid Mubarak à toutes et à tous.

Fait à Dakar, le 19 Mars 2026

La Cellule de communication

AHBAB (Les Amis d’El Hadj Oumar) & RABITA