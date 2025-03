Korité: le chef de l’Etat appelle les Sénégalais à cultiver l’esprit de solidarité, d’écoute et de dépassement

Je souhaite à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais une excellente fête dans la paix, la santé et l’espérance. Que cette journée soit un moment de ferveur, de joie, de célébration et de renforcement de nos liens familiaux », a déclaré le chef de l’État





Dans son allocution, le président Faye a félicité l’Imam Ratib, les guides religieux et les autorités coutumières, saluant leur rôle essentiel dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale, ainsi que dans l’enracinement des valeurs spirituelles dans la société sénégalaise. « Le mois de Ramadan nous a rappelé l’importance de la foi, de la discipline, du pardon et du partage. Ces vertus sont aussi les piliers d’une République juste et solidaire », a-t-il souligné.





Rendant grâce à Dieu pour la tranquillité qui a prévalu durant ce mois béni, il a formulé des prières pour que cette fête soit source de renouveau spirituel et moral. Il a également appelé les guides religieux à poursuivre leurs prières pour le Sénégal, sa stabilité et son unité. « Vos prières sont un rempart pour toute la nation, un souffle de paix pour notre vivre-ensemble », a affirmé le président.





Encourageant chaque citoyen à cultiver l’esprit de solidarité, d’écoute et de dépassement, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que « le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l’harmonie ». Il a réitéré son engagement à être à l’écoute du peuple et à servir avec loyauté, rigueur et humilité afin de répondre aux attentes légitimes des citoyens.



« L’avenir que nous construisons ensemble doit être à la hauteur des sacrifices et des espérances de nos concitoyens. Que Dieu répande Sa miséricorde sur chacun de nous, qu’Il protège notre nation et nous guide sur la voie du progrès durable et de la paix », a conclu le chef de l’État.



Le Sénégal célèbre ainsi cette journée dans un esprit de communion et d’union, renforcé par les valeurs de partage et de fraternité qui caractérisent la nation.



































Le Soleil