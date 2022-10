L’AFRIQUE NE DOIT PLUS ÊTRE UN FOYER DE GUERRE DES GRANDES PUISSANCES (AÏSSATA TALL SALL)

La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a appelé mardi à Dakar, les pays africains, à refuser d’être des foyers de guerre des grandes puissances.



"L’Afrique doit refuser d’être le foyer des guerres de grandes puissances, l’Afrique doit le refuser.’’, a-t-elle plaidé.



La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur s’entretenait avec des journalistes des médias du secteur public dans les locaux de l’Agence de presse sénégalaise (APS), en prélude au forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, les 24 et 25 octobre prochains.



Selon Aïssata Tall Sall, "il ne s’agit pas de s’opposer pour s’opposer" mais d’être "l’Afrique des solutions face aux conflits dans ce monde".



"Le continent africain doit être le continent de "l’opportunité" qui se définit à partir de toutes nos potentialités que nous avons : humaine, économique, politique, hydrique, minerais, etc.", a estimé la cheffe de la diplomatie sénégalaise.



"Au lieu d’être un foyer de guerre, soyons un continent d’opportunités pour offrir nos solutions au reste du monde.



"L’Afrique a dit qu’elle devrait être acteur mais un acteur autrement (…) et l’Afrique dit c’est le moment pour moi d’entendre ma voix et ma voie’’, a-t-elle fait valoir.



Aïssata Tall Sall a plaidé pour que les décideurs africains fassent de telle sorte que la force africaine, en attente, quitte le papier pour être vraiment opérationnelle comme une force armée.







Elle a aussi déploré l’impact négatif que la guerre froide (…) a eu sur le continent et comment cela a retardé les acteurs de la guerre froide et les pays africains parfois même jusqu’à leur indépendance.