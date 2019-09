L'APD et la coalition ADIANA font bloc autour de Thierno LO

Toutes les instances et les militants de l’APD/coalition ADIANA condamnent avec fermeté les attaques contre leur Président, le ministre Thierno Lô, véhiculées par une certaine presse, qui ne vit que de rumeurs sans aucune objectivité. En effet l’OBS dans sa livraison du jour , s’est attelé à salir un homme de vertus, un nationaliste, un véritable patriote, un homme droit et véridique. Toutes les instances et les militants de l’APD/coalition ADIANA expriment leur profonde déception vis-à-vis des auteurs d’une telle forfaiture que le journal l’OBS, que nous respections jusqu’ici ,s’est cru bon de laisser publier. Comment un journal qui se veut crédible peut accepter d’être à la solde de détracteurs tapis dans l’ombre pour des intérêts obscurs ? Leur volonté de nuire et de faire mal en émettant des logomachies, leurs méthodes sournoises et hypocrites ne feront que rendre plus fort cet homme d’État exceptionnel, mû par l’intérêt général, observant toujours un devoir de réserve. Le Président Macky SALL connaît mieux que quiconque les qualités de THIERNO LÔ, son allié, loyal, courageux, réfléchi et sérieux. Que les détracteurs, les commanditaires et leurs sbires sans vergogne, sachent que les rumeurs et aux autres manigances s’arrêtent toujours lorsqu’elles croisent l’intelligence. Donc, nous ne descendrons pas à ce niveau d’égouts pestilentiels , nous resterons élégants et civilisés à l’image de notre cher Président THIERNO LÔ qui, en bien de circonstances, a fait preuve de courtoisie,de retenue, de l’intérêt général, avec une maîtrise rare qui a permis d’éviter nombres de collapses. C’est pourquoi, nous ne répondrons pas au coup de pied de l’animal que l’on qualifie d’Â……… car nous ne serions pas dignes de ce grand résilient, toujours digne quelques soient les épreuves. Cependant, il convient de rappeler que depuis 2014, Thierno LÔ a accompagné et soutenu le Président Macky SALL à toutes les élections : locales, législatives, référendum, présidentielle sans rien demander en retour. Il s’est impliqué fortement notamment lors de la dernière présidentielle, entraînant avec lui nombre de personnes même sans étiquette simplement convaincues par le personnage THIERNO, sa verve, son charisme, son amour pour le Sénégal, ses facultés à fédérer autour de lui par un langage de dignité, de vérité et par sa conviction entraînante. Nous ne tomberons pas ainsi dans le piège qui consisterait à citer le nom de certaines personnes en manque de buzz, à l’instar des auteurs de cet article. Nous les invitons à se comporter en journalistes professionnels et à faire leurs investigations pour savoir ce que les uns et les autres pèsent à Darou Mousty et même au niveau du Sénégal tout entier. Tout comme, il est malhonnête de dire que Thierno LÔ a quitté la CDP, il y’a plutôt eu fusion entre CDP et PDS, il a accompagné le Président WADE qu’il continue de considérer comme un père jusqu’à sa débâcle en 2012(ce qu’il a toujours assumé) , Suite à cela il a rejoint Bokk GUISS à cause des guerres internes au PDS. Cette même situation qu’il évitait au PDS commençait à se produire à BOK Guiss, et pour éviter une dualité Pape DIOP-Thierno LÔ, il a préféré créer son propre Parti avec les sénégalais avec qui il avait la même vision. Thierno LÔ, a toujours été cohérent dans sa démarche politique. Il a toujours mis le Sénégal au-dessus de tout, c’est pourquoi il a accepté la main tendue du Président pour le parachèvement d’un Sénégal émergent. C’est pourquoi aussi, après avoir décliné plusieurs offres, il a accepté, cette fois-ci cette responsabilité parce-qu ’il croit et est convaincu qu’il peut être utile. Ce Chef d’Entreprise avec plus de 25 ans dans le privé croit en la presse, d’où ses nombreux investissements journaux, télés web, radio, site pour permettre aux jeunes de travailler, c’est d’ailleurs grâce à lui que beaucoup de jeunes tiennent aujourd’hui un micro. Connaissant l’homme ce ne sont pas ces turpitudes qui annihileront son amour pour le Sénégal où avant d’accepter toute sinécure il a pensé d’abord à promouvoir toutes les ressources humaines sénégalaises quel que soit leur appartenance et qui veulent travailler pour le Sénégal. Toutes les instances et les militants de l’APD/coalition ADIANA saisissent cette opportunité pour réitèrer leurs remerciements au Président Macky SALL, pour la confiance placée en la personne du Président Thierno LÔ afin de mettre le TER sur les rails. Il sera toujours animé par la passion de servir son pays avec compétence et efficacité.