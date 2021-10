L’APPEL DE OUAKAM

Populations de Ouakam,

Camarades Responsables de l’APR, de BBY et de la Grande Majorité Présidentielle ;

Par la grâce de Dieu le miséricordieux, le Président Macky vient de me désigner pour que je conduise la liste qu’il propose aux ouakamoises et aux ouakamois le 23 Janvier 2022.

En le faisant, j’en suis conscient, le Président Sall a voulu rassembler toute la famille politique de notre commune et au-delà des politiques, toutes nos ressources, toutes nos compétences, dans leurs diversités, pour relever tous les défis qui nous interpellent.

Je ne suis certainement pas le meilleur parmi tous les prétendants mais le Président a juste voulu jouer la carte de la stabilité, de la continuité, en améliorant bien sûr ce qui existe déjà.

Voilà pourquoi je tends la main à chacune d’entre vous et à chacun d’entre vous pour qu’ensemble, nous puissions partir sur de nouvelles bases faites de concertation, de collaboration dans l’intérêt suprême de Ouakam. Je m’engagé dans cette voie et vous y invite toutes et tous.

Essayons de taire nos querelles, de surmonter nos divergences très compréhensibles entre êtres humains, le parfait n’étant pas de ce monde.

Par ailleurs, je me réjouis du choix porté sur notre frère Abdoulaye Diouf Sarr pour diriger la liste de la grande majorité présidentielle pour la ville de Dakar. Dans cette perspective, je m’engage à ne ménager aucun effort pour accompagner notre candidat, faire gagner notre liste, ce qui permettrait enfin à la Mairie de Dakar, en symbiose parfaite avec l’Etat du Sénégal, de placer notre capitale sur les rampes du développement et du bien-être social de nos populations.

En effet, depuis bien des années, la Mairie de Dakar est considérée comme un outil de lutte de l’opposition contre la Présidence de la République ce qui, naturellement, bloque toute initiative venant de la collectivité territoriale.

Chères populations de Ouakam, mettons un terme à cette situation en élisant un Maire et un Conseil municipal en adéquation avec la politique de l’Etat. Je suis persuadé que ce sont les mêmes sentiments qui vous animent.

En tout état de cause je suis persuadé que la défense des intérêts de Ouakam mais aussi la confiance que le Président Macky Sall vient de placer en nous doivent nous pousser à accepter tous les sacrifices.

Bien sûr, en dirigeant cette liste, je reste dans la constance pour avoir soutenu régulièrement le Président Sall lors de toutes les dernières élections : Présidentielle, législatives et Haut Conseil des Collectivités Territoriales.

Je n’ai pas la prétention d’avoir gagné un combat mais j’ai la conviction que le président m’a confié une mission, vous a confié une mission. C’est à nous de lui prouver que nous sommes à la hauteur par notre capacité de dépassement, de rassemblement, d’unité et de performance.

En ce qui me concerne, je m’y engage car c’est la seule manière de lui dire merci, de dire merci aux responsables que vous êtes, de dire merci aux chefs coutumiers, aux femmes, aux jeunes.



Le Maire

Samba Bathily Diallo

Tête de liste de la Majorité Présidentielle