L'Egypte prête à accueillir un Mondial à 48 équipes selon le président de la Fédération

L'Egypte serait prête à organiser un Mondial à 48 équipes a assuré mardi le président de la Fédération égyptiennes Hani Abou Rida en marge de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).



"Je pense qu'on peut le faire", a dit M. Abou Rida lors d'une conférence de presse au Caire, alors que l'Egypte organise la première CAN à 24 équipes, contre 16 auparavant. La compétition qui a débuté le 21 juin doit se terminer le 19 juillet.



L'Egypte a été désignée en janvier pour l'organisation de cette CAN, en remplacement du Cameroun écarté par la Confédération africaine de football (CAF) en raison de retards dans l'achèvement des stades.



"Le problème avec les 48 pour moi est l'hébergement. (...) C'est le premier problème que nous devons régler", a affirmé le patron du football égyptien.



"Mais si on parle de 2030, je pense que nous en sommes capables", a-t-il ajouté.



A travers l'organisation de la CAN, pour la première fois depuis la révolte populaire de 2011 et la période d'instabilité politique qui a suivi, le pays "affirme à la face du monde entier que les Africains sont capables d'organiser un événement international", a encore estimé M. Abou Rida.



"Désormais l'Egypte est capable d'organiser n'importe quelle compétition (y compris) non-africaine", a-t-il ajouté.



Le Mondial de football, dont la prochaine édition se déroulera au Qatar, se joue actuellement à 32 équipes. Mais à partir de 2026, la compétition devrait accueillir 48 équipes.