L'Etat major de l'armée recardre Yewwi !

Le dernier communiqué de presse de Yewwi Askan Wi, n’a pas laissé indifférent l’armée. «La coalition Yewwi Askan Wi, tenant compte des échanges avec de Hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays et aussi des résultats de larges concertations, a décidé de reporter à une date ultérieure sa manifestation du 03 Avril 2023», a indiqué la coalition dans son document de presse. L’Etat-marjor général de l’armée a vite réagi.



«Dans un Communiqué publié ce vendredi 31 mars 2023, il est fait mention de concertations entre acteurs politiques et gradés des Forces de Défense et de sécurité. L'Etat-major général des Armées invite les acteurs politiques de tous bords et la société civile à tenir l'Armée nationale hors du débat politique pour l'intérêt de la Nation», précise la grande muette.



Dans son communiqué de presse signé par Le colonel Moussa Koulibaly, Directeur de l'Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa), l’armée nationale entend «garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes.»





























































igfm