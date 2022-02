L‘État propose une augmentation de l’indemnité de contrôle et d’encadrement pour un impact de 1 milliards 448 millions en 2 ans

Les propositions de l’État du Sénégal ont buté face au refus des syndicats d’enseignants qui estiment que celles-ci sont décalées de ce qui avait été convenu en commission restreinte.



Après la rencontre avortée de ce samedi 19 février 2022, le ministre des Finances et du Budget est revenu sur les offres qui ont été faites aux grévistes et les impacts budgétaires que cela induira en 2 ans.



« C’est l’indemnité de contrôle et d’encadrement qui va augmenter de 100%. Elle passera de 150.000 à 300.000 et donc l’impact budgétaire sur 2 ans, c’est 702 millions et 745 millions, un peu plus de 1 milliard 448 millions exactement », a indiqué Abdoulaye Daouda Diallo qui confirme par ailleurs les syndicalistes qui parlent de défiscalisation de l’indemnité de logement qu’ils n’auraient pas demandé.



«Bien évidemment, à ces mesures vient s’ajouter la défiscalisation que nous avons proposé de l‘indemnité de logement qui est de 100.000 francs », informe le ministre Abdoulaye Daouda Diallo.







































Sud Quotidien