L’Etat va interdire les exportations de matières premières textiles

’On va interdire tout ce qui est exportation de matières premières textiles car si on veut développer une industrie locale, il faut la protéger’’, a-t-il déclaré. Pour arriver à ce résultat, le ministère de l’Industrie et du Commerce doit exercer pleinement son rôle, qui est de »développer l’entreprise », en appuyant toutes les entreprises. ‘’Nous allons faire des réformes difficiles, douloureuses. Quand la Chine ou le Japon ou les Etats-Unis ont des produits qui les gênent sur leur marché, ils mettent des taxes. Alors pourquoi le Sénégal ne pourrait pas faire ça ?’’, s’est interrogé M. Diop. Il s’exprimait lors d’une rencontre organisée par la Coopération allemande avec des entrepreneurs du secteur privé financés dans le cadre de »Invest For Jobs », un programme qui lie l’Allemagne et le Sénégal dans le cadre de l’emploi et du renforcement des Petites et moyennes entreprises (PME) s’activant dans les secteurs comme l’industrie, l’agriculture, le textile…



Après avoir écouté le plaidoyer de représentants œuvrant dans le secteur textile, qui ont appelé à une relance durable du secteur, Serigne Guèye Diop s’est particulièrement appesanti sur cette filière. ‘’Je suis vraiment heureux de recevoir ce plaidoyer, et je veux le présenter en Conseil des ministres pour sensibiliser le gouvernement, le chef de l’Etat, le Premier ministre sur les difficultés de ce secteur, mais surtout sur qu’est-ce qu’on peut faire’’, a promis M. Diop.



Le ministre de l’Industrie et du Commerce a soutenu qu’il faut ‘’beaucoup de volonté politique pour relancer l’industrie sénégalaise. ‘’Il est hors de question pour le Sénégal de laisser des industries fermer. Et je suis ravi de voir que les entrepreneurs eux-mêmes sont en train de faire des choses, mais c’est à l’État et au secteur privé de les appuyer’’, a-t-il fait savoir. Il a rappelé que l’industrie est le secteur qui crée le plus d’emplois avec un apport de 25% sur le PIB national. ‘’Aujourd’hui, on exporte le cuir. Ensuite, on le réimporte pour travailler. Je n’ai pas compris la logique derrière, et c’est pour cela que je veux qu’on interdise aussi l’importation de la friperie’’, a martelé le ministre de l’Industrie et du Commerce. Fatou Cissé Ndiaye, directrice et fondatrice de la Plateforme industrielle du textile, une usine de confection textile dans la région de Louga (nord), a accueilli cette décision comme une ‘’très bonne nouvelle’’. ‘’Nous produisons localement, mais nous faisons face à la friperie qui arrive de l’étranger.







Fermer l’arrivée de la friperie va nous permettre d’assurer une certaine souveraineté dans ce secteur et aussi faire travailler de jeunes Sénégalais et leur éviter de s’aventurer vers d’autres pays par la voie de l’émigration irrégulière’’, a plaidé Mme Ndiaye.









































