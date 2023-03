L’HÔTEL SAVANA DANS UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION

Le célèbre réceptif hôtelier situé sur la corniche ouest plus connu sous le nom de l’Hôtel Savana est dans une procédure de liquidation. Pour cause, la société SHL LIDO chargée, jusque-là, de son exploitation, vient de voir sa demande en prorogation de délai déboutée.

Vu l’article 33 alinéa 6 de l’AU/PCAP, l’absence de Concordat de Redressement est constatée, à en croire la source de Emedia.

Comme pour ne rien arranger le redressement judiciaire de la société SHL LIDO est converti en liquidation des biens. Résultat des courses, M. El Hadji Malick Wade a été désigné comme juge commissaire et M. Mamour Fall, Expert-comptable, Mandataire judiciaire, tel en qualité de syndic.

Ainsi, toujours selon notre source, la date d’examen de la clôture de la procédure est fixée au le 24 septembre 2024, plus tard. Affaire à suivre.