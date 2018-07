L'Histoire secrète de Marcel Diagne et Tafa Diop, pièces maitresses de SEMER INVESTMENT...

L'amitié est la plus sévère école de la vérité, elle n'admet ni le mensonge ni la trahison



Quid de leur rencontre? Selon notre source, elle a été , naturelle, inattendue..."Cette rencontre entre Marcel et Tafa m'a permis de découvrir qu'il est possible, d'un seul regard, de se reconnaître et de se comprendre. Ils se devinent. Pas besoin de parler pour savoir ce que l'autre pense. Bref, Tafa Diop est le meilleur ami de Marcel; ça tous ceux qui les fréquentent le savent. Marcel dit souvent que son amitié avec "Deub" -surnom de Tafa Diop- est une véritable chance et vice versa. Vous les voyez rire de tout, sans jamais se moquer. En somme, leur complicité saute aux yeux, elle est évidente."

constructive qui repose sur des valeurs telles que la sincérité, la compréhension, l’attachement mutuel, le respect, la communication, le partage, la préoccupation pour l’autre, la confiance sans limite, la patience, la capacité à écouter et, c'est le lieu de le dire, le pardon, la cohérence, la flexibilité, la générosité, la reconnaissance et la loyauté sont également des valeurs à prendre en compte pour consolider une relation amicale" fait savoir un membre du personnel de SEMER INVESTMENT.



Cela dit, l'expérience et l'esprit d'innovation de ce tandem de jeunes gens somme toute dynamique ont été le principal moteur des résultats économiques compétitifs de l'entreprise SEMER INVESTMENT, choisi, soit dit en passant, un peu partout dans le monde comme solution de production.

. Une vérité d'un grand penseur dont Tafa Diop et Marcel Diagne semblent faire sienne. Physiquement, ils ne se ressemblent pas. L'un est frêle, l'autre traine, depuis quelques temps une bédaine. Ils n'ont pas la même couleur de peau, mais Tafa Diop et Marcel Diagne ont comme dénominateur commun d'avoir vu le jour bourrés de talents (touchons du bois). Bourreaux du travail, il suffit de les voir ensemble, au premier abord, à la première d'une rencontre pour percevoir l'indéfectible lien qui les unit.Des informations glanées de leur entourage, il nous revient que cela fait des années que ce tandem a eu à grignoter son pain noir avant de voir le bout du tunnel. "Il était improbable que leur amitié dure si longtemps. Et pourtant, après plus de trois décennies, ils sont restés inséparables en dépit des aléas de l'existence" nous souffle cette dame, qui a vu grandir Diène Marcel Diagne et Tafa Diop.Ils ont eu à traverser des moments ensemble. Des épreuves, c'est vrai, mais surtout des instants de magie, la réussite, des fous rires, des histoires partagées et des discussions sans fin. " J'espère que dans cinquante ans, ils vont faire un bilan de leur compagnonnage de toute une vie" glisse notre interlocutrice."Marcel écoute beaucoup les conseils et orientations de Tafa Diop, car ce dernier ne le juge pas, et ne lui dit pas ce qu'il aime entendre, mais ce qui est bon pour lui. "Deub" est un vrai homme de confiance. C'est une relation saine et



...un atout pour le projet à 2 milliards de dollars pour la banlieue de Dakar



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, présenté au légendaire salon international de l’immobilier à Cannes, le projet Diamniadio Lake City, incarne la ville nouvelle que rêve de créer le Sénégal à 30 km de sa capitale.





Dans une très grande zone de 1644 hectares qui doit accueillir à terme 350.000 habitants Diamniadio Lake City serait une vitrine haut de gamme, une ville utopique mêlant harmonieusement toutes les fonctions. On y trouve ainsi quatre immenses hôtels côte à côte (un 3-étoiles, deux 4-étoiles et un 5-étoiles) sans oublier le quartier financier avec ses tours dansantes, le secteur résidentiel mêlant habitations, magasins et cafés ou encore le secteur du divertissement entre centre commercial, bibliothèque nationale et «allée de la mode». Évidemment, les constructions seraient aux plus hauts standards environnementaux et la ville disposerait d'une desserte de transport particulièrement efficace. Ce projet soutenu par le président Macky Sall doit surtout incarner sa vision du Sénégal de demain.

Sur ce dernier point au moins, les choses sont effectivement déjà avancées. Car si cette ville nouvelle peu sembler éloignée de la capitale, elle est au carrefour des grands axes routiers menant vers l’intérieur du pays, à 15 km du futur aéroport international en construction et dispose d’une ouverture maritime sur la côte atlantique. Une autoroute à péage est déjà en fonction depuis 2013 pour atteindre le centre de Dakar en 20 minutes et le chantier du premier train express régional (TER) électrique reliant 14 stations sur 57 km est annoncé à l’horizon 2019.