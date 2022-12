Excellence, Monsieur le Président de la République,



J’ai l’insigne honneur, en ce jour d’anniversaire, de réaffirmer mon indéfectible attachement à votre inlassable action politique. En même temps, que je partage les efforts soutenus que vous n’avez cessé de déployer pour le bien-être des Sénégalais depuis votre accession à la Magistrature suprême.

Votre ambitieux projet de développement pour notre cher "pays de la Téranga", la marche vers le développement, a déjà permis de poser les bases solides et les fondements d’un avenir en toute confiance. De même, votre leadership international dans les domaines de l’environnement, de l’égalité des chances, de la modernisation structurelle de notre économie, entre autres témoigne de la justesse de votre action à la tête de l’Etat.

En ce jour particulier pour vous et votre famille, permettez-moi, "wadji thi roukhou Mermoz Bi" comme je vous surnomme affectueusement, Monsieur le Président de la République, en mon nom personnel, au nom de la rédaction de dakarposte de vous souhaiter un joyeux anniversaire.

Tout en vous souhaitant un bon anniversaire, je prie le Dieu de miséricorde de vous accorder santé, longévité et plein succès dans votre immense et exaltante mission de bâtisseur infatigable du Sénégal.







Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations , Dirpub dakarposte.com





njaydakarposte@gmail.com