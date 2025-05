L'INTER MILAN ESQUIVE LA PRESSE POUR PROTESTER CONTRE L'ARBITRAGE ET LE VAR

L'Inter Milan est-il en train de perdre ses nerfs à douze jours de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain ? Tenu en échec dimanche soir par la Lazio Rome (2-2) à domicile, le club lombard a esquivé la presse après la rencontre pour protester contre l'arbitrage et le VAR, révèle La Gazzetta dello Sport.





En effet, Marco Guida (assistant VAR de la rencontre), originaire de Pompéi près de Naples, est dans le collimateur après avoir récemment déclaré qu'il ne voulait pas arbitrer Naples en raison de la pression environnementale. À la 89e minute du match, un penalty a été accordé à la Lazio Rome dimanche, à la suite d'un ballon touché par le coude de Yann Bisseck, après un appel de l'assistance vidéo.





Dans le chaos final, Simone Inzaghi, expulsé, et ses joueurs sont restés enfermés dans le vestiaire pendant plus d'une heure. Face à la Lazio Rome, l'Inter Milan, qui possède un point de retard sur le Napoli, a peut-être dit adieu au Scudetto 2025.