L'Italie expulse un Marocain jugé dangereux, protagoniste d'une attaque au couteau en France

Un citoyen marocain de 35 ans, déjà connu des services de police pour avoir commis une attaque au couteau en France en criant "Allah Akbar", a été expulsé d'Italie le 29 août, après avoir été condamné pour des délits contre les biens et les personnes.



Le quartier général de la police de Lucques a indiqué que l'expulsion avait eu lieu avec un accompagnement direct à Casablanca, où l'homme a été remis aux autorités marocaines. La nouvelle a également été confirmée par le ministre de l'intérieur Matteo Piantedosi dans un message sur les réseaux sociaux.



Les faits reprochés au Marocain expulsé d'Italie



L'homme était également considéré comme dangereux au niveau international et avait récemment été arrêté pour des délits graves commis en Italie. Le citoyen marocain avait fait l'objet d'une enquête à Lucques pour des délits contre la propriété et, en mai dernier, il avait été le protagoniste d'un épisode violent au cours duquel, lors d'un vol à l'arme blanche, il avait gravement blessé trois compatriotes, causant à l'un d'entre eux une déformation permanente du visage. Cet épisode a conduit à son arrestation et à sa détention dans la prison de Lucca.



L'homme était déjà connu pour une autre attaque en France, toujours à l'arme blanche, raison pour laquelle il faisait l'objet d'une surveillance constante de la part des enquêteurs de la section antiterroriste de Digos. La police italienne n'a pas précisé ni à quel endroit ni à quelle date avait eu lieu l'attaque en France.





Après le rejet du renouvellement de son permis de séjour et l'autorisation du tribunal, le décret d'expulsion avec accompagnement à la frontière a été exécuté. L'expulsion a été validée lors d'une audience tenue le 29 août, et l'homme a été escorté jusqu'à son pays d'origine par du personnel spécialisé de la police d'État.