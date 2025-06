L’OCDE prévoit un ralentissement de la croissance mondiale en 2025 et 2026

Après une progression estimée à 3,3 % en 2024, l’économie mondiale devrait voir sa croissance fléchir à 2,9 % en 2025 et 2026.



Ces prévisions ont été révisées à la baisse par rapport aux chiffres annoncés en mars, respectivement de 0,2 et 0,1 point. Cette révision s’explique notamment par le maintien des tarifs douaniers en vigueur à la mi-mai, malgré des différends juridiques encore non résolus entre plusieurs pays. L’OCDE souligne que ces barrières commerciales, conjuguées à un durcissement des conditions financières, une confiance amoindrie chez les entreprises et les consommateurs, ainsi qu’une incertitude politique croissante, pourraient significativement peser sur la croissance globale.



L’économie américaine, moteur majeur de la croissance mondiale, devrait connaître un ralentissement marqué. La croissance y est désormais anticipée à 1,6 % cette année, soit 0,6 point de moins que dans les précédentes estimations. Parallèlement, les prévisions d’inflation pour les États-Unis ont été relevées à 3,2 %, contre 2,8 % initialement, en dépit d’une tendance à la baisse observée dans plusieurs autres pays du G20.



Face à ces défis, l’OCDE appelle les gouvernements à la prudence et à des politiques économiques adaptées, afin d’éviter un essoufflement prolongé de l’économie mondiale. Le spectre d’une croissance plus faible et d’une inflation toujours présente impose une vigilance accrue dans un contexte géopolitique et économique instable.















































