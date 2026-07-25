L’Œil du Maître : Quand l’esthétique républicaine se heurte au verdict du design

Ça n'a absolument rien de politique. Je parle ici en tant que Directeur Artistique. Et OUI, je suis bien Directeur Artistique avec près de 20ans d'expérience en Agence et Freelance, même si beaucoup ici pensent que je ne suis qu'un râleur professionnel sur Facebook avec mon #NoppiWuma



Mon avis est qu'il y a une bonne intention, mais le logo manque encore de maturité pour représenter un parti politique national. Je lui donne 3/10.



Pourquoi ? D'abord, il raconte trop de choses à la fois. Un parapluie, une poignée de main, la carte du Sénégal, une couronne de laurier, le nom, le slogan... Tous ces éléments cherchent à attirer l'œil en même temps. Or, un bon logo doit être compris en une seconde. Plus il explique, moins il marque.



Ensuite, il manque de personnalité. Pris séparément, chacun des symboles est très classique. Ensemble, ils ne créent pas une identité forte. On a davantage l'impression d'un emblème d'association de quartier que d'un parti politique appelé à gouverner un pays.

Autre point, le style graphique manque de cohérence. La poignée de main est dessinée d'une façon, la carte du Sénégal d'une autre, le parapluie encore différemment. Visuellement, les éléments ne parlent pas le même langage. Il y a un problème de cohérence visuelle et risque de disparaître sur beaucoup de supports (affiches, badges, réseaux sociaux ou gadgets de campagne)



Personnellement, je simplifierais radicalement le concept car le rôle d'un logo n'est pas de raconter toute l'histoire d'un parti. Son rôle est de créer un réflexe visuel. Les meilleurs logos du monde sont souvent ceux qui en disent le moins, mais que tout le monde reconnaît instantanément.



Leggi nak, avant que certains ne viennent me traiter de militant, d'opposant ou de je ne sais quoi... détendez-vous. Aujourd'hui, je ne parle pas de politique. Pour une fois, laissez-moi juste faire mon métier.

#NoppiWuma