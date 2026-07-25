L'adieu d'un fils, l'engagement d'un citoyen : Hommage à mon regretté père, Libass Mboup

En ces heures d'indicible douleur, mon âme se plie avec une foi inébranlable et une totale résignation devant la volonté souveraine d’Allah (SWT). Le décret divin a rappelé à Lui mon illustre et regretté père, Libass Mboup. Face à cette épreuve, le cœur lourd mais guidé par l'espérance, je rends grâce au Tout-Puissant pour le privilège d'avoir cheminé aux côtés d'un tel homme.



Mon père fut un modèle d’absolue dignité, une force tranquille dont la générosité et le dévouement n’avaient d'égaux que son humilité. Tout au long de son existence, il s’est inscrit dans une dynamique de don de soi, servant sa famille, sa communauté et notre nation avec une intégrité sacerdotale et un sens aigu du devoir. C'est précisément au cœur de cet héritage immatériel — fait de valeurs cardinales, de culte du travail et d'éthique républicaine — que je puise aujourd'hui ma force de jeune responsable politique. Les principes de droiture et de justice qu’il m'a transmis résonnent intimement avec l'engagement patriotique que je porte chaque jour, sous la haute inspiration de notre leader, le Président Ousmane Sonko. Servir le peuple avec vérité et abnégation n'est pas seulement un devoir militant, c'est le prolongement naturel du flambeau que mon père m'a légué.



À vous tous (mon guide spirituel comme temporel), entre autres, qui avez manifesté une solidarité exemplaire, je tiens à exprimer ma profonde et éternelle gratitude. Vos prières ferventes, vos messages d’affection, vos appels réconfortants et votre présence chaleureuse à nos côtés ont été un baume sur nos cœurs meurtris. Que le Très-Haut vous rétribue au centuple pour cette immense compassion.



Je prie Allah (SWT), dans Son infinie et insondable miséricorde, d'accorder à mon cher père Son pardon absolu. Qu'Il élargisse sa tombe, l'illumine de Sa lumière céleste et l'accueille dans les jardins éternels du plus haut degré du Paradis, Al-Firdaws. Qu'Allah accepte ses œuvres pies, récompense chaque bienfait accompli ici-bas et lui réserve une demeure de choix parmi les vertueux. Qu'Il accorde enfin à notre famille la patience spirituelle (Sabr), la force morale et la résignation nécessaires pour surmonter cette douloureuse séparation.



Chérif Ousseynou Laye, inconditionnel d’Ousmane Sonko ad vitam eternam