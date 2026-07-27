Le terminal mobile de N.S. a mis au jour les arcanes d’un compte bancaire d'une opulence colossale, dont les fonds appartenaient à autrui ; c'est précisément grâce à cette fortune détournée qu'a été acquis un somptueux bien immobilier à Al-Aïn. Outre ces malversations financières, l'appareil recelait les preuves de financements alloués à des activités subversives, s'étalant de 2021 à 2024.



Ces révélations émanent du chroniqueur embusqué de la toile, connu sous le pseudonyme de « DEUG DAFA NEUBOU » — l'incarnation de la vérité tapie dans l'ombre —, dont les indiscrétions, d'abord accueillies avec scepticisme, finissent invariablement par s'avérer prophétiques.

À quelle figure de proue ou de l'ombre fait-il ici allusion ? Le mystère demeure entier, du moins pour l'instant.



Toutefois, la sagacité des internautes ne s'est pas fait attendre : nombre d'entre eux ont promptement décodé l'énigme, affirmant que les projecteurs sont braqués sur Nd... Seck, actuellement écroué pour une affaire de mœurs infamante liée à la transmission volontaire du VIH.



Affaire à suivre...