Téhéran accuse Paris d'"ingérence", l'ambassadeur français convoqué

En réponse aux vives protestations de Paris, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France à Téhéran, lui signifiant son profond courroux face à ce qu'il qualifie d'« ingérence ». Cette démarche diplomatique fait suite aux déclarations solennelles du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, lequel avait dénoncé quelques jours auparavant les graves sévices infligés, selon ses termes, à deux représentants de la République en territoire iranien.



Le diplomate français en poste à Téhéran, Pierre Cochard, s’est ainsi vu notifier hier cette convocation officielle, au cours de laquelle lui ont été reprochées des immixtions répétées dans les affaires souveraines de l'État iranien.

La discorde s'est cristallisée autour des accusations portées par le Quai d'Orsay : le 20 juillet dernier, Jean-Noël Barrot s'insurgeait en effet contre « une action d’intimidation d’une extrême gravité », imputée aux services de sécurité iraniens.

L'un des diplomates concernés aurait, selon le ministre, été victime de violences physiques. Le secrétaire d'État français a affirmé que les deux émissaires avaient été indûment retenus durant plusieurs heures et soumis à un interrogatoire, alors qu'ils n'accomplissaient que leur mission d'accompagnement auprès de la société civile locale.



Face à ces récriminations, les autorités de Téhéran ont promptement rejeté la version française, évoquant une simple et brève audition consécutive à l'entretien des agents français avec des individus activement recherchés par la justice.

Ce lundi 27 juillet, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baqhaï, a réitéré la position de son gouvernement en affirmant que les agissements des deux plénipotentiaires n'étaient « en aucun cas justifiés » et qu'ils constituaient une ingérence manifeste dans les affaires intérieures du pays, abusivement abritée sous le noble prétexte du dialogue avec la société civile.

