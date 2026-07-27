Nécrologie- L'ancien édile de Dakar-Plateau, Mohamed Fadel Gaye, rappelé à Dieu

"C’est avec une douleur infinie et une profonde affliction que je me fais le messager de la plus triste des nouvelles. Notre grand frère, Mohamed Fadel Gaye, dont la vie fut un sacerdoce au service de ses concitoyens en tant qu'ancien maire de la commune de Dakar-Plateau et vénérable sénateur de Dakar, s'en est allé" fait savoir son jeune frère Cheikh Oumar Gaye.



Et ce dernier de révéler : "Le destin l'a rappelé à Dieu hier soir, au sein de l'hôpital de Fann.Afin de lui rendre un dernier et digne hommage, la cérémonie de levée du corps se tiendra demain à 15 heures au dit hôpital de Fann. Elle sera suivie de son ultime voyage vers sa dernière demeure, les cimetières musulmans de Yoff, où il sera inhumé. En ces instants de recueillement, nous sollicitons vos ferventes prières pour que le Tout-Puissant, dans Sa miséricorde infinie, accueille son âme généreuse en Son Paradis éternel."



La rédaction de Dakarposte s’associe à la douleur qui frappe notre ami et frère, Cheikh Oumar Gaye.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille durement éprouvée, ainsi qu'à l'ensemble des administrés de Dakar-Plateau, municipalité dont il fut le dévoué maire.



Puisse le Tout-Puissant lui accorder Sa grâce infinie et l’accueillir en Son plus haut paradis !

