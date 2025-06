L'Ukraine et la Russie entament un nouvel échange de prisonniers de guerre

L'Ukraine et la Russie ont entamé un nouvel échange de prisonniers de guerre, à la suite de l'accord conclu lors du deuxième cycle de négociations directes qui s'est tenu à Istanbul lundi dernier.





"Les Ukrainiens reviennent de la captivité russe", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans un communiqué.



"L'échange a commencé aujourd'hui et se poursuivra en plusieurs étapes au cours des prochains jours. Parmi les personnes renvoyées figurent des prisonniers blessés ou gravement blessés, ainsi que des personnes âgées de moins de 25 ans", a ajouté le président ukrainien.

Le ministère russe de la Défense a confirmé le retour du premier groupe de ses prisonniers de guerre, sans donner de détails sur les soldats échangés.





Le quartier général ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre a déclaré que le premier groupe de prisonniers libérés comprenait des membres de la marine, des forces terrestres, de l'armée de l'air, de la garde nationale, du service des gardes-frontières, de la défense territoriale et du service de transport spécial de l'Ukraine.



Les défenseurs de Mariupol, qui ont passé plus de trois ans en captivité en Russie, font partie des prisonniers restitués lundi.



"La plupart des personnes restituées ont été capturées au cours des premiers jours de l'invasion russe de 2022", a déclaré le médiateur ukrainien, Dmytro Lubinets.

"Nous accueillons chaleureusement tous ceux qui peuvent désormais respirer l'air de leur patrie après des années de captivité", notre équipe partage la joie des familles qui ont reçu cet appel précieux et tant attendu, a-t-il ajouté.







Kyiv n'a pas divulgué le nombre total de prisonniers de guerre rapatriés lundi, invoquant des raisons de sécurité.

Il y a quelques jours, Volodymyr Zelensky avait déclaré que l'Ukraine souhaitait rapatrier 500 prisonniers dans le cadre de l'échange qui a eu lieu samedi et dimanche, mais qui n'a finalement pas eu lieu.







Restitution des corps des soldats tombés au combat



Kyiv et Moscou ont convenu que l'échange inclurait les jeunes soldats de moins de 25 ans, les blessés graves et les personnes gravement malades. Les deux parties ont également convenu d'échanger les corps des militaires décédés.



Dimanche, la Russie a accusé l'Ukraine de reporter l'échange et de ne pas respecter l'accord.

Moscou a déclaré que les trains transportant les corps des soldats ukrainiens devaient partir en direction de la frontière ukrainienne, accusant Kyiv de "ne pas les récupérer".



Un des négociateurs, le Lieutenant-Général Alexander Zorin a déclaré à l'agence de presse étatique TASS, que le transfert de "plus de 6 000 corps (ukrainiens)" avait été convenu lors des pourparlers en Turquie.







Kyrylo Budanov, chef des services de renseignement de la défense ukrainienne, a déclaré que l'Ukraine respectait scrupuleusement les accords conclus lors du deuxième cycle de négociations à Istanbul.

Budanov a affirmé que le début des "mesures de rapatriement" était prévu pour la semaine prochaine, ce dont la partie russe l'aurait informé il y a quelques jours.





Dans son discours de dimanche, Zelensky a accusé la Russie de "jouer un sale jeu politique et d'information" sur l'échange convenu de prisonniers de guerre.

Kyiv affirme avoir ramené plus de 5 000 prisonniers de guerre dans le cadre d'une série d'échanges depuis mars.

L'Ukraine continue de proposer à la Russie un échange "tous contre tous", proposition que Moscou a rejetée jusqu'à présent.