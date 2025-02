L'Union européenne dans le viseur de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a tenu mercredi le premier conseil des ministres de son second mandat, abordant un large éventail de sujets, allant de l'économie du pays aux droits de douane sur l'Europe, en passant par la guerre en Ukraine.



M. Trump a également invité brièvement le magnat de la technologie Elon Musk à prendre la parole. Ce dernier s'est assis en marge de la réunion, vêtu d'une chemise "IT Support" et d'un chapeau noir "Make America Great Again".





Ce n'est pas la première fois que M. Trump menace l'UE de droits de douane. La semaine dernière, le président républicain a déclaré que "l'UE a été très injuste" envers les États-Unis et a plaidé pour l'imposition de droits de douane sur les importations d'automobiles, de produits pharmaceutiques et de puces.



S'exprimant lors du conseil des ministres, il a souligné que les États-Unis se sentaient lésés.



"Ils (l'UE) n'acceptent pas nos voitures, ils n'acceptent pas essentiellement nos produits agricoles, ils invoquent toutes sortes de raisons pour ne pas le faire, et nous acceptons tout, alors que nous avons un déficit d'environ 300 milliards de dollars avec l'UE", a déclaré M. Trump.





Les dirigeants européens ont fermement rejetéles droits de douane par le passé et se sont engagés à les combattre s'ils devaient être appliqués. Lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qui se passerait si les pays tentaient de prendre des mesures de rétorsion, M. Trump a répondu qu'ils pouvaient essayer, mais qu'ils n'y parviendraient pas.



"Nous sommes la marmite d'or. Nous sommes ceux que tout le monde veut et ils peuvent prendre des mesures de rétorsion. Mais les représailles ne peuvent pas être couronnées de succès, car nous nous contenterons d'un arrêt brutal. Nous n'achetons plus rien. Et si cela se produit, nous gagnons", a répondu M. Trump.



L'Ukraine pourrait "oublier" de rejoindre l'OTAN

S'exprimant sur la guerre en Ukraine, M. Trump a refusé d'entrer dans le détail des concessions qu'il demanderait aux deux parties de faire. Toutefois, le président américain a écarté les aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN.



M. Trump a déclaré que Kyiv pouvait"oublier" l'adhésion à l'alliance militaire. "Je pense que c'est probablement la raison pour laquelle tout cela a commencé", a-t-il ajouté, faisant référence à l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.





Le président américain devrait accueillir le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche vendredi, où ils signeront un accord sur les minerais, qui permet aux États-Unis d'accéder aux minerais de l'Ukraine en échange d'un soutien continu de Washington.



M. Trump se plaint depuis longtemps que les États-Unis dépensent trop d'argent du contribuable pour soutenir l'Ukraine. "L'administration précédente nous a mis dans une très mauvaise position", a-t-il déclaré.



Il estime que l'accord permettra à Kyiv de rembourser les États-Unis : "Nous avons pu conclure un accord qui nous permettra de récupérer l'argent et beaucoup d'argent à l'avenir".



Lorsqu'on lui a demandé de préciser quelles concessions seraient acceptées, M. Trump a donné la parole au vice-président J. D. Vance, qui s'est opposé aux informations selon lesquelles le président américain aurait fait des concessions lors de ses entretiens avec M. Poutine.







L'UE a été créée pour "emmerder les États-Unis"

M. Trump a annoncé qu'il allait appliquer des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique. Il a annoncé que ces droits de douane élevés, qui avaient été reportésle mois dernier afin de négocier des mesures de sécurité aux frontières, entreraient en vigueur le 2 avril.



Le président américain a également promis d'imposer des droits de douane de 25 % à l'Union européenne, affirmant que le bloc avait été formé pour "emmerder les États-Unis".





Chaque fois que le président s'engage dans la diplomatie, vous l'accusez de manière préventive de faire des concessions à la Russie", a déclaré M. Vance. "Il n'a rien concédé à personne. Il fait son travail de diplomate. Et il est, bien sûr, le diplomate en chef en tant que président des États-Unis".



Musk affirme que sans DOGE, "l'Amérique fera faillite"

Le président américain a également invité brièvement le milliardaire Elon Musk à prendre la parole lors de la réunion. Le milliardaire n'est pas membre du cabinet, mais il joue un rôle de premier plan au sein du Department of Government Efficiency (DOGE).



"L'objectif global de l'équipe du DOGE est d'aider à combler l'énorme déficit que nous ne pouvons tout simplement pas supporter en tant que pays - des déficits de 2 000 milliards de dollars", a déclaré Elon Musk. Il a ajouté que sans DOGE, "l'Amérique fera faillite".



M. Musk a admis que, dans ses efforts pour réduire les dépenses publiques, la DOGE pouvait commettre des erreurs. Il a cité en exemple le fait que le département a accidentellement annulé les programmes de prévention de l'Ebola de l'Usaid. M. Musk a insisté sur le fait qu'"il n'y a pas eu d'interruption" des services avant que le financement ne soit rétabli.





Depuis son entrée en fonction le 20 janvier, M. Trump a temporairement gelétoute aide étrangère, y compris pour les efforts de lutte contre la propagation du virus mortel. Un responsable de l'Usaid a déclaré mercredi qu'aucun fonds destiné à la lutte contre Ebola n'avait été débloqué depuis le gel du financement.



Le magnat de la technologie a également défendu ses courriels "pulse check", dans lesquels il demande aux fonctionnaires de justifier leur travail de la semaine précédente sous peine d'être licenciés.



Il a déclaré que cette exigence n'était pas "très difficile" à satisfaire. M. Musk, qui pense que certaines personnes employées par le gouvernement sont mortes ou fictives, a déclaré que les courriels servent à vérifier si les travailleurs sont réels, vivants et capables "d'écrire un courriel".