L'actualité politico-judiciaire et l'audition de veuves de Jihadistes rapatriées de Libye au menu

‘’Le préfet de Dakar freine Yewwi’’, affiche à la Une le quotidien L’Info, notant que pour justifier sa décision, l’autorité administrative ‘’brandit de +réelles menaces de troubles à l’ordre public+ et +entrave à la libre circulation des personnes et des biens+’’.



Selon Vox Populi également, ‘’le préfet de Dakar interdit les manifestations de Yewwi’’ prévue mercredi et jeudi et la marche du Conseil communal de la jeunesse de La Médina. Le journal relève que ‘’seule la manifestation de MESURE (Mobilisation pour un engagement citoyen vers la souveraineté, l’unité et la refondation) prévue ce mardi à la Place du Souvenir à Dakar a été autorisée.



Dans ce contexte de tension, le quotidien Bës Bi signale que ‘’les parquets généraux brisent le silence’’.



‘’Face à la presse ce mardi matin, le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum est très attendu sur les dossiers politicojudiciaires qui minent le pays. Des contours de l’affaire Mame Mbaye Niang contre Sonko, les sempiternels renvois de ce procès aux ramifications sanglantes rythmées par une série d’arrestations, le patron du parquet de Dakar sera au front. Et il sera suivi par ses collègues d’autres juridictions’’, écrit le journal.



Selon Le Quotidien, ‘’les 6 procureurs généraux seront au parloir aujourd’hui et demain’’. ‘’Les parquets entrent dans la danse’’, dit Sud Quotidien. ‘’Du parquet général de Dakar à d’autres ressorts juridictionnels des régions, les procureurs généraux feront face à la presse, mardi. Une première au Sénégal !’’, s’exclame Sud.



L’Observateur livre ‘’les confessions bouleversantes des épouses de 5 jihadistes sénégalais de Daesh tués en Libye’’ et explique ‘’comment elles ont été extraites des prisons et rapatriées au Sénégal avec leurs 11 enfants’’.



Le quotidien EnQuête revient sur les arrestations d’épouses de présumées terroristes et affiche à la Une : ‘’la saga de cinq Sénégalaises’’.



‘’Les mises en cause été auditionnées pendant 10 jours et remises au procureur du tribunal de Dakar, lundi. Elles ont perdu maris et enfants pendant les combats. Elles ont retracé à la Division des investigations criminelles (DIC) leur parcours avec leurs maris’’, selon la publication.





Libération rapporte que ‘’Aïssatou Ba, Fatoumata Cissokho, Abibatou Mbaye, Aïssata Faye Dia, Marème Diop et leurs enfants, tous mineurs, étaient emprisonnés en Libye depuis 2016 ; leurs époux, actifs sur facebook en début 2016 avec des publications qui avaient défrayé la chronique, ont été tous tués’’.



Selon le journal, elles ont été ‘’prises en charge par la DIC après une mission de rapatriement ; les enfants ont été confiés par ordonnance à leurs oncles et grand-mères’’.



Le Soleil s’intéresse à l’industrialisation au Sénégal et affiche à la Une : ‘’les jalons d’un décollage’’.



‘’La Banque africaine de développement (BAD) a publié un tableau des performances des pays africains selon leur niveau d’industrialisation et leur potentiel dans ce sens. Le Sénégal fait des progrès en gagnant cinq places en moins de 10 ans. L’Afrique du Nord domine toujours ce classement’’, rapporte le journal.

















































