L'affaire de saisie de drogue a Yenne devant la chambre criminelle

Après deux années d’instruction, le doyen des juges vient de mettre en accusation et de renvoyer devantla Chambre crimi- nelleMoustaphaGuèye,MaodoMalickDiopetAsarodionLucky Omoruyi pour trafic international de drogue. Ce dansle cadre de l'affairede saisiededrogueàYennequiavaitdéfrayé lachro- nique. Selon les informations de Libération, le cerveau de la bandeapersonnellement coordonné l’opérationdepuisla...pri- son de Rebeuss où il était détenu.



l ibération révélait que l’af- faire de saisie record de drogueàmbouropéréepar la Sectionrecherches encachait une autre : le cerveau ibrahima doumbiya agissait depuis la pri- son de Thiès où il était détenu. l’instruction du dossier relatif à saisie de drogue à mbour, qui vient de connaître son épilogue, a formellement établi que maodo malickdiop, le parrain, a personnellement supervisé la li- vraison de la marchandise de- puis la prison de rebeuss. Comment est-ce possible ? le 31 mai 2016, les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie recevaient une in- formation selon laquelle le nommé moustapha guèye de- vrait réceptionner de la drogue au niveau de la localité de Sen- dou. C’est ainsi qu’un plan de surveillance et d’interpellation a été mis sur pied. les enquêteurs notaient, aux environs de 10 heures, qu’un véhicule de marqueCitroënC155ddK52bve- nant du côté de Yenne et ayant à son bord moustapha guèye alias mbeuss s’était arrêté sous un grand arbre à l’entrée du vil- lage de Sendou. Quelques ins- tants après,untaxi jaunenoirde marque renault le rejoignait. Sortis de ces deux véhicules, moustapha guèye et Asarodion lucky omoruyi, après quelques échanges de propos, débar- quaientdutaxi septgros sachets blancs avantde les chargerdans le véhicule Citroen stationné juste à côté. C’est ainsi que le conducteur de ce véhicule pre- nait la direction bargny tandis que le taxi se dirigeait vers le sens inverse (Yenne). S’étant lancés à leur poursuite, les gendarmes finissaient par mettre la main suromoruyi etle chauffeur du véhicule Citroën qui venaientde livrer150kilosde drogue. Au même moment, les autres éléments, restés sur les lieux,procédaient à l’arrestation de moustapha guèye et du chauffeurdutaxiqui venaientde réceptionner cette drogue. interrogés sous le régime de la garde à vue, moustapha guèye et Asarodion lucky omoruyi re- connaissaient se livrer à cette ac- tivité de trafic de drogue en affirmant que l’opération a été dirigée depuis la prison de re- beussparmaodomalickdiopvia son...numéro de téléphone qui estle 7737657... Par ailleurs, moustapha guèye précisaitqu’Asarodionquidispo- sait du numéro 7782939...l’avait appelé sur son contact 7747605...pour lui faire part de sa volonté de lui livrer sept pa- quets contenant de la drogue. il est arrivé au Sénégal le même jour, à 4 heures du matin, avant d’être contacté par un certain moussa diakité qui l’avait invité à venir retirer la drogue au der- nier village avant la ville de mbour. il ajoutait que maodo malick diop l’avait auparavant appelé pour le mettre en rap- port avec moustapha guèye. Toutefois, les deux chauffeurs - qui ont finalement eu un non- lieu - niaient toute implication dans cette affaire en précisant avoir seulement étépris en loca- tion parles mis en cause. Ce que d’ailleurs ces derniers confir- maient. inculpés respectivement pour associationdemalfaiteurs ettra- fic international de drogue, les suspects contestaient les faits après avoirfaitdes aveuxdevant les gendarmes. moustapha guèye soutenait que maodo malickdiopl’avait appelépourle mettre en rapport avec un ma- lien pour la livraison de 7 ballots de tissus de classe appelé ‘’ga- nilla’’.C’est ainsi, selonlui,que le malien lui a donné rendez-vous à Yenne pour la livraison des sacs. Quant à Asarodion, il faitremar- quer qu’il était à Yenne vers 11 heures pour passer une com- mande de poissons. dans le même sillage, maodo malick diop réfutait non seulement connaître ses complices présu- més mais aussi d’être le proprié- taire du numéro 7737657...



Cheikh Mbacké guissé