L'air décontracté, Adji Raby Sarr , la belle pépée toute pimpante

C''est connu: pour être élégante, il faut rester sobre. Adji Raby Sarr, rendue célèbre par cette vile affaire de viols répétitifs et menaces de mort, est une belle pépée.



Elle est réapparue d'une belle eau (comprenez parfaite) dans sa mise.

L'ex masseuse de Sweet Beauty, qui occupe les pensées de Sonko a opté pour le ton de lait, évitant soigneusement des associations de couleurs et de motifs disparates.



Comme disait l'autre, le blanc a longtemps été le mal-aimé des stylistes, du moins certains d'entre eux et/ou elles. Pourtant, c’est la couleur intemporelle par excellence!



En tous les cas, Adji Sarr est chic, décontractée et dans le vent. L'image postée en dit long.



D'ici, nous en voyons un qui aura des pensées envahissantes. Suivez mon regard !





