L’ancien ministre Patrick Devedjian est mort des suites du coronavirus

Patrick Devedjian, patron du département des Hauts-de-Seine, s'est éteint à l'hôpital d'Antony, dans la nuit de samedi à dimanche, des suites du Covid-19. L'ancien ministre, âgé de 75 ans, y était soigné depuis mercredi.



« Son état s'est dégradé vendredi soir, souffle une proche collaboratrice. Les médecins ont décidé de le placer en coma artificiel pour l'intuber. » Mais l'ex-ministre n'a pas résisté à l'intervention.



Jeudi, il envoyait encore des messages SMS à ses collaborateurs. Il donnait lui-même de ses nouvelles sur son compte Twitter, se disant « fatigué mais stabilisé » grâce aux soignants dont il témoignait du « travail exceptionnel ».





Ses ennemis politiques rendent aussi hommage à Patrick Devedjian. Tel Patrick Jarry, maire (DVG) de Nanterre : « J'apprends ce matin avec une grande tristesse le décès de Patrick Devedjian. Je ne partageais pas ses choix politiques mais j'avais du respect pour l'homme, un respect qui était réciproque, je crois. »



Ou Gabriel Massou, conseiller départemental (PCF) et candidat aux municipales à Villeneuve-la-Garenne : « Au-delà des débats parfois vifs, des relations se créent. Patrick Devedjian, c'est d'abord une très très grande culture. »



« Une terrible nouvelle » pour le patron des Yvelines

Les élus des départements voisins ne sont pas en reste. Au premier rang desquels, évidemment, Pierre Bédier, le président (LR) du conseil départemental des Yvelines, qui travaillait à un projet de fusion avec son homologue des Hauts-de-Seine.



Le conseil départemental a annoncé, ce dimanche matin, le décès de Patrick Devedjian sur son compte Twitter.





Avocat de profession, il était né le 26 août 1944, à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Patrick Devedjian (LR) présidait le conseil départemental depuis 2007 après avoir été élu conseiller départemental à partir de 2004. Il a également été maire d'Antony de 1983 à 2002, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine de 1986 à 2017.



Élu de droite, il a été porte-parole du RPR de 1999 à 2001, puis secrétaire général de l'UMP de 2007 à 2008.



« C'était le plus brillant d'entre nous »

Patrick Devedjian a également occupé plusieurs fonctions gouvernementales. Il a été ministre délégué chargé des Libertés locales (2002 à 2004), puis ministre délégué à l'industrie (2004 à 2005) et enfin, ministre auprès du Premier ministre chargé du Plan de relance (2008 à 2010).





« C'était le plus brillant d'entre nous », souffle Philippe Juvin, président de la fédération LR des Hauts-de-Seine, aujourd'hui en première ligne puisqu'il est également le patron des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou (Paris XVe).



« Il faisait partie de ces gens que l'on croit invincible et éternel », poursuit le maire de La Garenne-Colombes, qui rend hommage « à l'homme libre, intelligent et très drôle comme le sont ceux qui pratiquent l'anticonformisme intellectuel. »





À l'instar de Philippe Juvin, les réactions unanimes se succèdent, depuis ce dimanche matin, pour rendre un hommage unanime à Patrick Devedjian, saluer sa mémoire et s'étonner de sa brutale disparition.



Ses amis « sous le choc »

« Je suis sous le choc. C'est une immense tristesse. Près de 40 ans d'amitié, confie ainsi son ami Christian Dupuy, maire (LR) de Suresnes et président de l'association des maires des Hauts-de-Seine. Je partageais la priorité absolue qu'il accordait à la culture. Il avait d'ailleurs une culture quasi encyclopédique ! »





Un autre de ses amis, Jean-Pierre Schosteck, maire (LR) de Châtillon, confie son chagrin : « Je suis infiniment triste. C'est un compagnon de toujours qui s'en va. 50 ans de combats communs sans le moindre désaccord, toujours dans le souci du bien commun ! Adieu l'ami ! »



« Il était bien plus que mon ami depuis 38 ans, il était comme mon frère. Lui, l'Arménien et moi, le Corse, je crois qu'on se comprenait », renchérit George Siffredi, maire (LR) de Châtenay-Malabry, appelé à assurer l'intérim à la présidence du conseil départemental.



« Un élu majeur de l'histoire des Hauts-de-Seine », selon le préfet

« Le département des Hauts-de-Seine perd un élu majeur de son histoire, entièrement dévoué à la cause de ce territoire qu'il incarnait depuis si longtemps », salue pour sa part le préfet Pierre Soubelet.



« Homme d'Etat, investi avec passion dans ses responsabilités, il présidait les Hauts-de-Seine avec vision et talent », appuie l'ancien ministre Patrick Ollier, maire (LR) de Rueil-Malmaison.





Depuis son lit d'hôpital, Laurent Vastel, lui aussi hospitalisé du fait du coronavirus, a également une pensée pour le défunt. « Élu depuis cinq ans des Hauts-de-Seine, j'ai découvert Patrick Devedjian, esprit libre, brillant, grand serviteur de l'Etat avant tout avec humour et perspicacité. Nous perdons ce jour une très belle personne», se désole le maire (UDI) de Fontenay-aux-Roses et conseiller départemental.







« Le décès de Patrick Devedjian est une terrible nouvelle à bien des égards. Il fut un grand serviteur de la France parce qu'il l'aimait passionnément, comme on aime l'être que l'on a choisi d'aimer », déclare Pierre Bédier, ce dimanche.





« Il était mon ami et ensemble nous avons porté le combat pour une Métropole parisienne digne de ce nom, c'est-à-dire rayonnante, ambitieuse, juste, et pour le rapprochement de nos deux départements. »



« Je suis très triste d'apprendre le décès de Patrick Devedjian, déclare quant à lui Stéphane Troussel, président (PS) du département de la Seine-Saint-Denis. Les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, nos familles politiques… Tout devait nous opposer. Et puis, nous avions appris à nous connaître. Je retiens son combat pour la reconnaissance du génocide arménien, son amour de la culture, sa passion du droit. »