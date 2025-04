L'ancien ministre et beau-frère de Macky Sall convoqué par la...DIC (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

C'est une information "verrouillée" de part et d'autre, qui, nous revient-il, donne déjà de l'urticaire à la famille Faye/Sall (chez Macky et sa dame).



En effet, nous tenons de nos perspicaces réseaux de renseignements que l'ancien ministre et beau-frère de l'ex chef de l’État, est tenu de déférer en début de semaine prochaine à une convocation des redoutés mais redoutables limiers de la Division des Investigations Criminelles.



En somme, Amadou Mansour Faye sera dans les prochaines heures devant des enquêteurs de la DIC.



Motif ? Nos langues au chat, du moins pour le moment car les radars fureteurs de dakarposte "creusent" encore aux fins d'en savoir un peu plus.









Mamadou Ndiaye journaliste d'investigations, Dirpub www.dakarposte.com



njaydakarposte@gmail.com