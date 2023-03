L’astronome Maram Kaïré élevé au rang de commandeur dans l’ordre national du Lion

L’astronome sénégalais, Maram Kaïré, a été élevé, mardi, au rang de commandeur dans l’Ordre national du Lion par le chef de l’Etat Macky Sall, à la fin de la projection de l’avant-première du film documentaire »Star chasers of Sénégal » (Chasseurs d’étoiles au Sénégal).



« Au nom de la Nation sénégalaise, je vous élève à titre exceptionnel au rang de commandeur dans l’Ordre national du Lion’’, a déclaré le chef de l’Etat lors de son allocution, en présence des ministres de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Moussa Baldé, et de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow.



Macky Sall a aussi décidé d’honorer les invités de l’astronome sénégalais : le représentant de la Nasa, celui de la chaîne scientifique américaine ‘’Nova’’, leurs amis planétologues français et ceux de la société française d’astrologie. Les distinctions leur seront remises à 18 heures, au Palais de la République.



‘’Ma présence ici (à la projection du film) est pour moi l’occasion de rendre hommage à un digne fils du Sénégal, Maram Kaïré. Lui rendre hommage pour sa précieuse contribution à l’astronomie, aux sciences de l’espace et surtout, pour avoir démontré que l’espace appartient à tous. Et depuis les temps immémoriaux, nos ancêtres, peut-être sans le savoir, ont dû contribuer à la connaissance de l’univers’’, a déclaré Macky Sall.



Cette cérémonie fait l’éloge de la science et de la technologie, ‘’un tandem qui depuis les temps anciens contribue au progrès de l’humanité’’, a-t-il souligné.



‘’Grâce sa passion et sa persévérance, Maram a su avec ses collègues de l’association sénégalaise de l’astronomie aider à vulgariser les sciences au Sénégal et surtout, susciter des vocations auprès des élèves et des étudiants’’, a ajouté le chef de l’Etat.



Il a par ailleurs salué et magnifié l’’’excellent partenariat’’ avec les Etats-Unis d’Amérique.



L’astronome Maram Kaïré a exprimé sa profonde gratitude au président Sall, soulignant que cette décoration est une ‘’lourde responsabilité’’. ‘’Cette décoration est plus une responsabilité qu’autre chose’’, a-t-il lancé.



Il a exhorté les élèves venus assister à la projection du film à croire en eux et à leur pays afin de pouvoir contribuer à son développement.



Maram Kaïré, élevé en 2020 au rang de Chevalier dans l’ordre national du Lion, a contribué à la démocratisation de l’astronomie et à rendre familière cette science auprès des Sénégalais.



Il va diriger la future Agence sénégalaise d’études spatiales, dont la création a été annoncée par le chef de l’Etat lors de cette cérémonie.