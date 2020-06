Monsieur le Président de la République , réfléchissez bien à l'injustice que vous faites subir aux Sénégalais en voulant démolir Sandaga . Sandaga c'est le coeur de Dakar ; On ne peut venir á Dakar sans penser passer á Sandaga . Un autre plus réconciliant à votre place , ne prendrait jamais une telle décision sans avoir l'approbation de la majorité de son peuple .

S A N D A G A DOIT R E S T E R

À L A C U L T U R E .