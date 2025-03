L'émouvant témoignage du Pm, Ousmane Sonko, suite au décès de son avocat Me Khoureychi Ba

Ma peine et ma douleur sont profondes pour la perte de cet immense homme qui a été de tous nos combats.



Me Cheikh khoureyssi Bâ nous a quitté. Son engagement, son courage et son dévouement à défendre les droits fondamentaux de la personne humaine resteront à jamais gravés dans nos mémoires.



Seigneur, en ce mois béni de ramadan , enveloppe - le de ta Miséricorde et accorde lui ton pardon.



Éminent juriste et homme de culture, il a été un monument de toutes les luttes contre l’injustice et l’arbitraire. Il a été un Avocat digne qui a voué sa toge au service de la vérité.



Qu’Allah lui fasse miséricorde .