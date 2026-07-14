L'étreinte crépusculaire : quand les cieux du Sénégal s'embrasent de poussière

Une violente tempête de sable, propulsée par des vents convectifs issus d'orages naissants, a subitement plongé des localités comme Touba, Thiès et Diourbel dans une obscurité diurne spectaculaire vers 14h.



Ce phénomène météorologique est provoqué par de puissants courants rabattants qui soulèvent d'épaisses particules sèches.

En se propageant, ce front réduit drastiquement la visibilité.

Pendant que cette chape ocre contraignait les automobilistes à la prudence, le littoral, à l'image de Dakar, connaissait des précipitations distinctes.



Les orages génèrent souvent ces bourrasques qui transportent de la poussière sur de grandes distances, tandis que le contraste avec les pluies côtières s'explique par l'humidité océanique.