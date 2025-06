L'héritage de Cheikh Béthio vire à l’affrontement judiciaire entre son fils et une de ses veuves

Un différend foncier oppose actuellement Seydina Saliou Thioune à Sokhna Déthié Pène, l’une des épouses de feu Cheikh Béthio Thioune, six ans après le décès de ce dernier. En jeu : une parcelle située à Touba Ndiarème, que les deux parties revendiquent comme un legs personnel du défunt guide spirituel, selon des informations du journal L’AS.



Seydina Saliou affirme être le véritable bénéficiaire du terrain, don que son père lui aurait accordé de son vivant. Il accuse par ailleurs sa belle-mère d’occuper illicitement le bien et sollicite une indemnisation de 15 millions de francs CFA.



De son côté, Sokhna Déthié Pène assure que la parcelle lui avait été remise publiquement par le guide religieux en 2014. Elle reproche à son beau-fils d’avoir fabriqué des pièces justificatives pour faire valoir ses droits.



Dans cette affaire, le parquet note que seul le fils dispose d’un document prouvant la propriété du terrain. Il a ainsi requis une peine de six mois de prison avec sursis contre la veuve pour occupation irrégulière.



Le dossier est en attente de jugement. Le verdict est attendu pour le 15 juillet.



















































































rewmi