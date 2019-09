L'industriel Cheikh Amar, victime d’un grave accident de voiture, se retrouve avec une fracture au...

Le célèbre capitaine d'industries Pape Cheikh Amadou plus connu sous le pseudo de Cheikh Amar a été blessé dans un grave accident de voiture survenu ce lundi (en début de soirée).



Comme ébruité par dakaractu, l'accident a eu lieu sur l'autoroute Ila'a Touba à hauteur de Tourémbonde. Effectivement, l'homme d'affaires Sénégalais et trois de ses collaborateurs (en l'occurence son chauffeur Bouba, son garde du corps Bamba Faye ...) étaient en partance pour Dakar après leur périple à Touba dans le cadre des ziars à effectuer pour les besoins du magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké célébré ce 3 septembre 2019.



Une défection technique du véhicule au niveau d'un des quatre pneus serait la cause de l'accident qui a eu lieu aux environs de 19 heures. La voiture a fait au moins un tonneau.



Dakarposte a appris de sources médicales que Cheikh Amar s'est retrouvé avec une fracture au pied, au même titre que son autre homme de confiance (Doudou). Quant à Bouba (le chauffeur et le garde du corps nommé Bamba ), il nous revient qu'ils "ont eu des contusions" .



Aux dernières nouvelles, ils sont tous évacués sur Dakar pour des soins médicaux.