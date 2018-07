L'opposition Sénégalaise dans la rue ce samedi

C'est une information dakarposte ! En effet, nos radars fureteurs, qui ont réussi à infiltrer l'opposition Sénégalaise nous soufflent que les contempteurs du régime du Pr Sall réunis dans le Front dit de la Résistance mais également des mouvements de soutien à Karim Wade et Khalifa Sall entendent prêter main forte à la banlieue dakaroise, particulièrement celles des parcelles assainies. Qui ont décidé de battre le macadam ce samedi aux fins de manifester, à gorges déployée, leur mécontentement causée par une pénurie d'eau, "qui n'a que trop duré".



Dakarposte est en mesure de révéler qu'Oumar Sarr, Pape Diop et Co se sont donnés rendez-vous ce samedi matin à l'intersection communément appelée "Case Bi". Pourront-ils parader en toute tranquillité, autrement dit, auront-ils l'autorisation de marcher, crier leur ras-le-bol?



Les prochaines heures nous édifieront bien...