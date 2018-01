L'opposition Sénégalaise dans la rue pour...

Le moins que l'on puisse dire est que les prochains jours seront survoltés à Dakar. En cause? Dakarposte, qui a ses réseaux de renseignements un peu partout et à des niveaux jusque là insoupçonnés, est en mesure de révéler que l'opposition dite significative entend se faire...entendre. En termes clairs, les leaders pourfendeurs du régime du Pr Macky Sall ont fini d'accorder leurs violons et ont décidé de battre le macadam. Une marche dite nationale sera organisée à la fin du mois de Janvier 2017 aux fins de "dénoncer les scandales et autres magouilles, vilipender le régime de Macky Sall,.." . D'ailleurs, un face à face avec les médias pour annoncer "une partie du plan d'actions" est prévue dans les prochaines heures. Du moins, sauf revirement. D'ici, nous en voyons qui tremblent déjà. Suivez nos regards ! Dakarposte vous promet d'y revenir avec d'autres révélations!