LA RADDHO SE FÉLICITE DE L’APPEL AU DIALOGUE DE MACKY SALL

La Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), se félicite de l’appel au dialogue lancé par le président de la République à l’opposition et à la société civile "pour bâtir un Sénégal de paix et de concorde", annonce un communiqué reçu à l’APS.



"La RADDHO se félicite de l’appel au dialogue républicain lancé par le président de la République aux forces vives de la nation, notamment les leaders de l’opposition et de la société civile y compris les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pour bâtir ensemble un Sénégal de paix et de concorde", indique la même source.



La RADDHO appelle "le président de la République à prendre des mesures d’apaisement relevant de sa compétence exclusive, à l’égard de Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade", condamnés à 5 et 6 ans de prison respectivement pour escroquerie sur deniers publics et enrichissement illicite.



Elle invite également, "l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile à saisir cette opportunité pour instaurer un dialogue franc et sincère avec les autorités en vue de trouver des consensus forts autour des chantiers de développement du pays et des consultations électorales profilant à l’horizon, notamment les locales de 2019 et les législatives de 2022".



La RADDHO a par ailleurs adressé ses félicitations au président Macky Sall pour sa réélection, espèrant qu’il mettra à profit ce dernier mandat "pour approfondir le système démocratique sénégalais et renforcer la protection de la vie et de la dignité des Sénégalais".



De même, cette organisation a salué "la maturité du peuple sénégalais qui a massivement participé au vote du 24 février dernier", et se réjouit de "l’organisation de l’élection dans la paix et la transparence".



