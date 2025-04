LA RTS ET VIDELIO VERS UN PARTENARIAT POUR LES JOJ DAKAR 2026

Le directeur général de la RTS, M. Pape Alé Niang, et ses collaborateurs ont reçu, ce jeudi matin, M. Stéphane Sala du groupe VIDELIO et sa délégation.



VIDELIO, groupe français reconnu pour son expertise dans les grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques de Paris 2024, Roland-Garros et le Tour de France, souhaite mettre son savoir-faire au service de la RTS.



Spécialisé dans la conception d’amphithéâtres, de plateaux télévisés, de systèmes d’éclairage et de sonorisation, VIDELIO ambitionne d’accompagner la RTS dans la couverture médiatique des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



L’entreprise propose également de contribuer au perfectionnement des agents de la RTS à travers des formations spécialisées.



Saluant cette initiative, la RTS s’engage à poursuivre cette collaboration et à renforcer ce partenariat prometteur.















































































RTS