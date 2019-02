LE BILAN GRIMPE À 7 MORTS

Le bilan de l’accident survenu ce matin à la Sicap s’alourdit. Il vient de grimper à 7 morts. Selon une source, l’une des trois victimes blessées est décédée à l’hôpital Principal de Dakar. Les deux autres sont en réanimation à l’Hôpital général de Grand Yoff.Les 9 victimes étaient à bord d’une 4X4 Toyota Rav 4 de couleur grise. Le véhicule a heurté un arbre. La conductrice M. Mbaye, la trentaine et K. Diallo, la femme de ménage de M. Mbaye, sont toujours en vie.Six des neufs personnes présentes dans la voiture, sont mortes sur le coup à cause de la violence du choc. « Ils sont des adolescents âgés entre 5 et 15 ans, à en croire le Capitaine Sambou des Sapeurs-Pompiers. Ils étaient à la cabine arrière de la voiture. »