LE CHEF DE L’ÉTAT APPELLE À UNE REFONTE DE LA POLITIQUE DE RECHERCHE AGRICOLE AU SÉNÉGAL

Le Président de la République a mis en exergue la nécessité de refonder la politique de recherche et de vulgarisation agricoles pour aligner le pays sur les standards internationaux. Lors du dernier conseil des ministres, il a insisté sur l’importance d’une refonte stratégique pour booster le secteur agricole, clé de la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Pour atteindre cet objectif ambitieux, le Chef de l’État a instruit le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, en étroite collaboration avec le ministre de la Recherche et de l’Innovation, de revitaliser le système national de recherches agrosylvopastorales. Il a souligné l’importance d’un partenariat étroit entre ces deux départements pour garantir une approche intégrée et efficace.



Au cœur de cette refondation se trouve l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA). Le Président a appelé à renforcer cette institution, non seulement en termes d’infrastructures technologiques de qualité mais aussi en ressources humaines et financières. L’objectif est de positionner l’ISRA comme un véritable fer de lance de la politique agricole et de souveraineté alimentaire du Sénégal.



Le Chef de l’État a proposé la mise en place d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) innovant pour soutenir l’ISRA. Ce contrat devra inclure des objectifs clairs et mesurables, ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. L’idée est de favoriser une approche axée sur les résultats, garantissant ainsi une utilisation efficace et transparente des ressources allouées.









































































